Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Körperverletzungen (15.02.2025)

Dauchingen (ots)

Im Rahmen einer Fasnachtsveranstaltung ist es am frühen Samstagmorgen in Dauchingen zu zwei gemeinschaftlich verübten Körperverletzungen gekommen. Zwei 19-Jährige gerieten gegen 1 Uhr zunächst mit einem 20-Jährigen in Streit und schlugen ihn anschließend. Etwa eine Stunde später wiederholte sich das Geschehnis, diesmal mit einem 19-Jährigen, dem die beiden die Nase brachen. Die Polizei nahm einen der beiden Täter mit zwei Promille alkoholisiert vor Ort vorläufig fest. Der Andere konnte im Nachhinein ermittelt werden. Sie müssen sich in zwei Fällen wegen gefährliche Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell