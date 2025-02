Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht bei der Messe - Zeugenaufruf (13.02.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag ist es auf der Dürrheimer Straße bei der Messe zu einer Unfallflucht gekommen. Während eine 24-jährige VW-Fahrerin auf die rechte Abbiegespur in Richtung Bad Dürrheim wechselte entschied sich ein vorausfahrender bislang Unbekannter plötzlich auch dazu. Allerdings übersah er dabei den bereits auf der Spur befindlichen VW und stieß seitlich mit ihm zusammen. Die 24-Jährige hielt daraufhin an, der Verursacher allerdings nicht. In einem schwarzen SUV mit dem Kennzeichen "VS" verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am VW entstand ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schwenningen unter der Nummer 07720 / 85000 in Verbindung zu setzten.

