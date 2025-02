VS-Schwenningen (ots) - Auf der Kreuzung Silcher- und Bürkstraße ist es am Freitag, gegen 12 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 68-jährige Skoda-Fahrerin missachtete an der Kreuzung, aus Richtung der Bürkstraße kommend, die Vorfahrt einer 46-jährigen Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, der einen Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro nach sich zog. ...

