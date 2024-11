Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Eichnezell

Planenschlitzer und Dieseldiebstahl Parkplätze A 7

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnhaus in Eichenzell

Eichenzell. Am Freitagnachmittag (22.11.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dalbergstraße in Eichenzell. Dort hebelten diese ein Kellerfenster des Wohnhauses auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume im Erdgeschoß. Der im Schlafzimmer der Geschädigten befindliche Tresor wurde aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Im dem Tresor befand sich Bargeld, Goldschmuck und diverse Dokumente. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661-1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch und versuchter Einbruch in Einfamilienhäuser in Künzell

Künzell. Unbekannte Täter begaben sich am Samstag (23.11.), zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, in die Hermann-Heres-Straße nach Künzell. Zunächst hebelten diese die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, betraten dieses aber nicht, da sie vermutlich gestört wurden. Daraufhin wendeten sie sich einem weiteren Wohnhaus in der Hermann-Heres-Straße zu. Sie hebelten ein Terrassenfenster auf, begaben sich in die Wohnräume und durchsuchten diese. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter ohne Diebesgut das Wohnhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen die mutmaßlichen Täter in der Hermann-Heres-Straße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661-1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Planenschlitzer im Bereich Rastplatz Uttrichshausen

Kalbach. In der Nacht von Freitag (22.11.) auf Samstag (23.11.) kam es zu insgesamt vier versuchten Ladungsdiebstählen aus Lkw-Aufliegern. Von unbekannten Tätern wurden im Tatzeitraum mittels Messer die Sattelaufliegerplanen aufgeschlitzt, sodass sie die Ladung im Innenraum des Aufliegers sehen konnten. Nach aktuellen Informationen wurde aus den Auflieger nichts entwendet. Es blieb lediglich bei der Sachbeschädigung an der Plane durch das "Aufschlitzen". Während der Tatzeit schliefen die LKW-Fahrer in ihrem jeweiligen Führerhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661-1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Diesel aus Lkw

Fulda. Unbekannte Täter zapften in der Nacht von Samstag (23.11.) auf Sonntag (24.11.) insgesamt 550 Liter Diesel aus einem Lkw ab. Zuvor hebelten sie das Schloss des Fahrzeugtanks auf, um das Umpumpen zu ermöglichen. Der Lkw war auf dem Parkplatz Hummelskopf abgestellt und der Fahrer schlief in seine Kabine.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell