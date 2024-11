Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge Straßenglätte

Poppenhausen (ots)

Drei Leichtverletzte und etwa 37.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend (22.11.) auf der B 485 in der Nähe des Grabenhöfchens. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus der Gemeinde Ehrenberg fuhr mit ihrem Ford gegen 20:30 Uhr vom Grabenhöfchen kommend in Richtung Poppenhausen und verlor auf der dortigen Gefällstrecke bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet sie in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 43-jährigen aus Hilders. Er und seine schwangere Beifahrerin wurden dabei, ebenso wie die Fahrerin des Ford, leicht verletzt. Die beiden Frauen wurden durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten, die von den Feuerwehren Poppenhausen und Steinwand unterstützt wurden, musste die B 485 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

