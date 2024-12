POL-LIP: Kreis Lippe/Horn Bad-Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung nach 11-Jährigem.

Lippe (ots) - In der Hindenburgstraße beabsichtigte am Dienstagmorgen (10.12.2024, 07.10 Uhr) ein 35-jähriger Lagenser nach rechts in Fahrtrichtung Lemgo auf sein Grundstück einzubiegen. Mit seinem Ford übersah er dabei den entgegenkommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Lage. Der Jugendliche wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro; beide blieben ...

