FW-E: Kleintransporter stößt mit parkendem Pkw zusammen - eine Person eingeschlossen

Essen-Gerschede, Donnerstraße, 01.04.2025, 05:16 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01. April 2025 ereignete sich auf der Donnerstraße in Essen-Gerschede ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem geparkten Pkw. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache Borbeck sicherten sofort die Einsatzstelle und erhöhten nach einer ersten Lageerkundung die Alarmstufe. Der Fahrer des Kleintransporters war im Fahrzeug eingeklemmt und musste dringend medizinisch versorgt werden.

In Absprache mit dem nachrückenden Rüstzug der Feuerwache Stadtmitte wurde die Fahrertür des Transporters entfernt, sodass der Fahrer befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Bei diesem Einsatz konnte die Feuerwehr Essen ihre neu beschaffte akkubetriebene Rettungstechnik optimal einsetzen. Durch den Wegfall von Hydraulikschläuchen und externer Stromversorgung ermöglichte die moderne Akkutechnik ein flexibleres und schnelleres Arbeiten an der Einsatzstelle. So konnte schnell ein Zugang zum Patienten geschaffen und die Rettung ohne Zeitverzögerung durchgeführt werden.

Während des Einsatzes musste die Donnerstraße für den Straßen- und Schienenverkehr komplett gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Borbeck und Stadtmitte, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen.

