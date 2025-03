Feuerwehr Essen

FW-E: Erster Waldbrand des Jahres 2025 - rund 1000 Quadratmeter Vegetation verbrannt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen-Freisenbruch, Waldweg, 22.03.2025, 13:54 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, dem 22. März 2025, ist es um 13:54 Uhr in Essen-Freisenbruch zum ersten Waldbrand des Jahres 2025 gekommen. An der Straße Waldweg, in unmittelbarer Nähe des Fußballplatzes Bergmannsbusch, meldeten Spaziergänger und Radfahrer über den Notruf 112, dass in einem Gebüsch ein Brand ausgebrochen sei. Die Disponenten der Feuerwehrleitstelle alarmierten daraufhin ein Löschfahrzeug der nahegelegenen Feuerwache Steele zu der gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sahen diese eine starke Rauchentwicklung aus dem Waldstück und Passanten berichteten, dass der Brand sich rasend schnell ausbreitete, weshalb der Fahrzeugführer sofort weitere Einsatzkräfte anforderte. Weil die Einsatzstelle rund 400 Meter von der nächstgrößeren Straße entfernt lag, wurden zusätzlich spezielle geländegängige Löschfahrzeuge verschiedner Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr hinzugezogen. Zur Erkundung der Ausdehnung des Brandes setzte die Einsatzleitung frühzeitig eine Drohne ein, die das Waldstück überflog. Es brannten rund 1000 Quadratmeter Wald im Bodenbereich.

Um den Brand effektiv zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern, teilte die Einsatzleitung die Fläche in zwei Brandabschnitte ein und ließ das Feuer von beiden Seiten parallel bekämpfen. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung verlegten Einsatzkräfte über 450 Meter Schläuche in den Wald. Auch besonders für den Waldeinsatz vorgesehene Fahrzeuge, wie das All-Terrain-Vehicle (ATV), kamen zur Erkundung und zum Materialtransport in dem unwegsamen Gelände zum Einsatz. Die Trupps der Feuerwehr nutzten in dem abschüssigen Gelände teilweise Löschrucksäcke, um mobiler im Wald löschen zu können.

Bereits frühzeitig wurde ein Fachberater von "Grün und Gruga", dem städtischen Forst- und Grünflächenamt, hinzugezogen, der die Situation aus forstwirtschaftlicher Sicht begutachtete. In Essen gibt es eine intensive Partnerschaft zwischen "Grün und Gruga" und der Feuerwehr, die für derartige Einsätze bereits im vergangenen Jahr mehrfach zusammen geübt hatten.

Nach rund zweieinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Eine Ausbreitung konnte durch das gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Essener Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften diverser Einheiten für dreieinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell