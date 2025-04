Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugspezialisten kontrollierten: Betriebserlaubnisse erloschen und weitere Verstöße; Roller streifte parkendes Auto; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fahrzeugspezialisten kontrollierten: Betriebserlaubnisse erloschen und weitere Verstöße - Hanau / Wilhelmsbad

(fg) Die Spezialisten des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) der Operativen Einheit Bundesautobahn waren am Freitagabend mit Unterstützung der "KART" (Kontrollgruppe Autoposer, Raser, Tuner) aus Frankfurt in Hanau Wilhelmsbad sowie auf den angrenzenden Straßen unterwegs und ahndeten mehrere Verstöße.

Gegen 21 Uhr fiel einer Streife ein Fahrzeug auf, welches augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,79 Promille an. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde sichergestellt und eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Im weiteren Verlauf fielen ein Ford Mustang, ein Audi A7 und ein Audi R8 durch offensichtlich übermäßig laute Abgasgeräusche auf. Der Fahrer des Ford Mustang hatte eine Zubehörabgasanlage verbaut, die nicht für das Fahrzeug zugelassen war. Die anschließende Schallpegelmessung ergab einen Wert von 95 bei erlaubten 87 Dezibel. Bei dem Audi A7 wurde ein Standgeräusch von 89 bei erlaubten 73 Dezibel gemessen, mit mutmaßlichen Manipulationsspuren an der Abgasanlage. Die durchgeführte Standgeräuschmessung beim Audi R8 ergab einen Wert von 106 bei erlaubten 98 Dezibel. Die Spezialisten machten zudem eine unzulässige Steuerung der Abgasklappen ausfindig.

Alle drei Fahrzeuge waren demnach zu laut, wurden sichergestellt und werden nun einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorgeführt. Die Fahrzeugführer erhielten jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Wilhelmsbader Allee wurde ein 19-Jähriger aus Hanau in einem gemieteten BMW mit 99 bei erlaubten 30 Stundenkilometern gemessen. Auf den in der Probezeit befindlichen Fahranfänger kommen ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu. Zusätzlich wurden auf dem Parkplatz Wilhelmsbad noch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Erzeugens von unnötigem Lärm und der Missachtung des Durchfahrtsverbots geahndet.

2. Rollerfahrer streifte parkendes Auto und fuhr davon: Zeugen gesucht! - Hanau / Innenstadt

(fg) Ein jugendlicher Rollerfahrer soll nach Zeugenangaben am Freitagabend auf einem Roller auf dem Gehweg der Jahnstraße in Richtung Jahngasse unterwegs gewesen sei und hierbei einen geparkten SQ7 beschädigt haben. Gegen 19.50 Uhr sei der Jugendliche aus unbekannten Gründen ins Straucheln gekommen und gegen den geparkten Wagen gefahren. Anschließend fuhr er in Richtung Jahngasse davon. Der am geparkten SQ7 entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug einen grün-weißen Helm. Er saß auf einem schwarzen Roller ohne Kennzeichen. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Wache der Polizeistation in Hanau I unter der Rufnummer 06181 100 120.

3. Jugendlicher ausgeraubt: Kripo sucht nach Zeugen - Großkrotzenburg

(fg) Zwei Unbekannte im Alter von etwa 20 Jahren raubten am Samstag, gegen 17.30 Uhr, einen 15-Jährigen aus Hainburg an der Schleuse auf der Großkrotzenburger Seite aus und flohen anschließend. Der 15-Jährige wurde nach eigenen Angaben von den beiden Personen, die er flüchtig kenne, getreten und geschlagen. Zuvor wurde er gefragt ob er Geld mit sich führen würde. Als er dieses vorzeigte, hätten die beiden unvermittelt auf ihn eingewirkt und ihm das Geld abgenommen. Er selbst verspürte nach dem Angriff Schmerzen an seinen Knien und seiner Nase. Die beiden etwa 1,70 Meter großen Täter flüchteten anschließend auf einem schwarz-grünen Roller (ohne Kennzeichen) mit roten Stickern auf dem Mainradweg in Richtung Kahl am Main. Ein Täter hatte schwarze sowie kurze Haare und einen Ziegenbart; er war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Begleiter hatte blonde Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise zum Raub nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zweirad gestohlen: Zeugen gesucht! - Schlüchtern

(fg) Ein Leichtkraftkrad wurde am Sonntag in der Straße "Am Bahnhof" entwendet. Der Eigentümer hatte seine Maschine gegen 13.30 Uhr im Bereich des Abstellplatzes für Zweiräder geparkt. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, stellte der den Diebstahl der Maschine (Farbe: rot, weiß, schwarz) fest. Die RR 125 war am Hinterrad mit einem Schloss gesichert. An diesem waren auch der Helm und die Handschuhe angeschlossen. Die Polizei in Schlüchtern bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache zu melden.

Offenbach, 14.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell