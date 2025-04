Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: Mutmaßliche Diebe festgenommen; Einbruch in Kiosk; Einbruch in Bauhof - Unbekannte stahlen Sprinter und Werkzeuge; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zügige Festnahme: Mutmaßliche Diebe festgenommen - Offenbach

(fg) Zügige Festnahme am Sonntagmorgen: Polizeibeamte nahmen zwei Tatverdächtige, die zuvor in einem Keller eines Mehrfamilienhauses zugange gewesen sein sollen, im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Die beiden Männer sollen in der Karlstraße gegen 3 Uhr zunächst einen Innenhof im Bereich der 10er-Hausnummern und im weiteren Verlauf den Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses betreten haben. Anschließend sollen sie den Keller durchsucht und einen Rollwagen sowie eine Sprühdose mitgenommen haben. Ein Anwohner hatte das Duo beobachtet, rannte hinterher und verständigte die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen, die in Richtung Marktplatz davongerannt waren, mussten mit zur Wache. Bei deren Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Kiosk - Offenbach

(fg) Unbekannte sind am Sonntag zwischen 4 Uhr und 4.45 Uhr in einen Kiosk in der Sprendlinger Landstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen und entwendeten Bargeld, mehrere Stangen Zigaretten und zwei Getränkedosen. Zuvor hatten sich die Einbrecher über die Hintertür Zugang zum Kiosk verschafft. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Da es bislang keine Hinweise auf die Täter gibt, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Ermittlungen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen: Führerscheine beschlagnahmt - Rödermark / Offenbach

(fg) Im Rahmen einer Streifenfahrt nahmen Polizisten am frühen Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, zwei dunkle Fahrzeuge wahr, welche diesen auf der Frankfurter Straße (Rödermark) augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegenkamen. Hierbei sollen die beiden Autofahrer versucht haben, durch ihre Fahrweise in kürzester Zeit die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.

Der Fahrer eines Ford Focus, an dem DA-Kennzeichenschilder angebracht waren, soll zudem die Anhaltesignale der nachfolgenden Streife missachtet und nach starkem Bremsen in die Mainzer Straße abgebogen sein. Dort soll der Ford-Fahrer erneut Stark beschleunigt haben; aufgrund der dicht beparkten Straße musste er jedoch abrupt abbremsen. Im Kreuzungsbereich Mainzer Straße / Hanauer Straße blieb der Ford-Lenker stehen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Unter anderem anhand von Videoaufnahmen eines Zeugen konnte der Fahrer des zweiten Autos, es handelte sich ebenfalls um einen Ford Focus, ermittelt werden.

Auf die beiden 19-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Einem 26-Jährigen aus Offenbach werden dieselben Straftatbestände vorgeworfen. Er soll in einem silbernen VW Golf am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, von der Arthur-Zitscher-Straße kommend in die Mainstraße eingebogen sein und dann stark beschleunigt haben.

Hierbei soll der VW-Lenker offenbar durch starkes Beschleunigen versucht haben, die Höchstgeschwindigkeit auf kürzester Distanz zu erreichen. Zudem habe er den Motor laut "aufheulen" lassen. Der Fahrer des VW konnte aufgrund des stockenden Verkehrs, der durch eine dortige Kontrollstelle verursacht wurde, angehalten werden. Nachdem der 26-Jährige auf sein Fahrverhalten hingewiesen worden war, musste er seinen Führerschein vorerst abgebeben.

In den geschilderten Fällen werden Zeugen gesucht, die die Fahrweise der jeweiligen Autofahrer beobachtet haben. Die Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

4. Bei Einbruch in Einkaufsmarkt gestört: Zeugen gesucht! - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Sie beabsichtigten Getränkekisten aus einem Einkaufsmarkt in der Hegelstraße (einstellige Hausnummern) in Dudenhofen zu stehen und wurden hierbei offenbar gestört. Denn die Täter ließen eine offensichtlich eigens mitgebrachte Sackkarre samt bereits gestapelter Getränkekisten zurück. Die Unbekannten schoben zuvor das Rolltor der Getränkeanlieferung nach oben und gelangten anschließend ins Innere, wo sie mit der Tathandlung begonnen. Unverrichteter Dinge machten sie sich dann jedoch davon. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 14.10 und 15.30 Uhr. In dieser Zeit sei ein blauer Transporter in den hinteren Bereich des Marktes eingefahren. Dahingehend liegen der Polizei auch die Personenbeschreibungen zweier Männer vor. Einer hatte eine schlanke Statur und war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen, engen Hose bekleidet. Sein korpulenter Begleiter hatte einen dunklen Bart. Er trug eine schwarze Mütze, einen orangenen Pullover, eine blaue Jeans und helle Schuhe. Die beiden könnten für den Einbruchversuch verantwortlich sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Einbruch in Bauhof: Unbekannte entwendeten Sprinter und Werkzeuge - Obertshausen / Hausen

(fg) Unbekannte trieben in der Nacht zum Samstag auf dem Betriebsgelände des Bauhofs in Hausen ihr Unwesen. Dort hebelten sie mehrere Tore sowie Türen von Lagerhallen und Garagen auf. Anschließend durchsuchten sie diese und entwendeten diverses Werkzeug. Zudem entwendeten sie einen orangenen Sprinter, offenbar um ihre Beute zu transportieren. Mit dem Sprinter flüchteten die Unbekannten durch ein Hintertor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der gestohlene Sprinter wurde in einem Waldstück an der Autobahn 3 in der Nähe der "Ostermann-Brücke" aufgefunden und sichergestellt. Die Beute befand sich allerdings nicht mehr im Wagen.

Die Kriminalpolizei fragt nun:

- Wer hat den Einbruch beobachtet und kann Hinweise geben? - Wer kann Hinweise zu dem orangenen Sprinter machen? - Wurden Beobachtungen beim Entladen der Beute im Waldstück nahe der Autobahn 3 gemacht?

Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach.

6. Zeugensuche: Wer kann Hinweise zu einem Exhibitionisten geben? - Seligenstadt

(fg) Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit schwarzer Wollmütze und einer schwarz-roten Jacke soll sich am Samstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, in der Elisabeth-Selbert-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern gegenüber einer 20-Jährigen entblößt haben. Die Frau befand sich auf dem Heimweg vom Bahnhof, als sie den unbekannten Mann bemerkte. Er soll ihr gefolgt sein und in der Straße "Trieler Ring" seine Hose heruntergezogen haben. Anschließend habe er masturbiert und unverständliche Worte in Richtung der Seligenstädterin gerufen. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um weitere Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 069 898-1234.

7. Radfahrer kam ins Krankenhaus: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(fg) Bei einem Abbiegevorgang übersah eine 86 Jahre alte Mercedes-Fahrerin offenbar einen Radfahrer, sodass es am Sonntagmittag zu einem Zusammenstoß im Bereich der Würzburger Straße / Fritz-Reuter-Straße kam. Der 20 Jahre alter Radfahrer aus Seligenstadt kam nach der Kollision mit Schürfwunden und Prellungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrerin des Mercedes kurz vor 12 Uhr von der Fritz-Reuter-Straße in die Würzburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie wohl den vorfahrtsberechtigten Radler. Dieser war geradeaus auf der Würzburger Straße unterwegs. Beim Zusammenstoß prallte der 20-Jährige mit seinem Rad gegen die Fahrzeugfront, mit dem Körper gegen die Motorhaube und mit der Schulter gegen die Windschutzscheibe. Anschließend fiel der Seligenstädter zu Boden. Sein Rad wurde stark beschädigt; unter anderem brach der Rahmen mehrfach. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 14.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell