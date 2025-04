Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwölf neue Sicherheitsberater für Senioren im Polizeipräsidium Südosthessen ausgebildet

Bild-Infos

Download

Südosthessen (ots)

(fg) Das Polizeipräsidium Südosthessen hat im Rahmen des seit 2008 durchgeführten Präventionskonzeptes "Sicherheitsberater für Senioren" in einer zweitägigen Schulungsveranstaltung am 8. April 2025 und am 10. April 2025 zwölf neue Ehrenamtliche in der Sicherheitsberatung für Senioren beschult, die sich in Zukunft um die Information von Seniorinnen und Senioren, insbesondere zu Betrugsphänomenen, in ihren Wohnortkommunen bemühen werden.

Die neuen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) stammen aus den Kommunen Mühlheim am Main, Dietzenbach, Seligenstadt, Großkrotzenburg, Schöneck, Gründau, Biebergemünd, Rodenbach, Gelnhausen, Wächtersbach und Schlüchtern.

In der zweitägigen Schulungsmaßnahme wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, unterstützt vom Verein "Polizeisozialhilfe Hessen e. V. (PSHH e. V), dem Kooperationspartner Verbraucherzentrale Hessen sowie dem Institut für Sozialforschung (ISIS), folgende Inhalte vermittelt:

- Struktur, Organisation und Aufgaben der hessischen Polizei / des Polizeipräsidiums Südosthessen - spezielle Präventionsfachbereiche bei der Polizei (z. B. Kriminaltechnische Beratung, Opferschutz, Verhaltensprävention) - aktuelle Verbraucherfragen - seniorenspezifische Kriminalität - Erscheinungsformen und diesbezügliche Vorbeugungs- bzw. Verhaltenshinweise bei Diebstahl, Einbruch, Betrug, Raub, Internetkriminalität - Gefahren für Senioren im Straßenverkehr / Unfallverhütung - Versicherungs- und Unfallschutz, Haftungsrecht im Ehrenamt - Polizeiliches Informationsmaterial zu den verschiedenen Themengebieten

Angesichts der demografischen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, die von einer immer älter werdenden Bevölkerung gekennzeichnet ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die lebensälteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zukunft noch stärker als bisher in den Fokus von Straftätern rücken könnten.

Ziel des polizeilichen Präventionsprojektes ist es deshalb, Seniorinnen und Senioren vor Kriminalität zu schützen und ihre Lebensqualität durch eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu steigern.

Auch die neuen Ehrenamtlichen in der Sicherheitsberatung werden künftig - schwerpunktmäßig im Umfeld ihrer jeweiligen Wohnorte - für Seniorinnen und Senioren als kompetente Ansprechpartner fungieren und bei besonderen Anlässen (Seniorennachmittage, spezielle Informationsveranstaltungen), durch fachbezogene Veröffentlichungen in Seniorenmagazinen oder regionalen Zeitschriften sowie durch allerlei Bürgergespräche, ihre Altersgruppe über bestimmte Kriminalitätsformen und Vorbeugungsmöglichkeiten informieren.

Das Polizeipräsidium Südosthessen freut sich über die Unterstützung der neuen Ehrenamtlichen für die Sicherheit von Seniorinnen und Senioren, wünscht ihnen für ihre neue Tätigkeit viel Freude und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer.

Für Rückfragen zum Thema steht der Stabsbereich Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2400 oder per E-Mail unter praevention.ppsoh@polizei.hessen.de zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 15.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell