Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (15.11.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße. In Folge dessen leistete eine 24-Jährige Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 20.00 Uhr kam es in dem Einkaufscenter zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen der 24-Jährigen und einer 27-Jährigen. Die 27-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte die 24-Jährige zunächst zu flüchten und leistete anschließend Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zudem beleidigte die Frau die Beamten mehrfach und zeigte sich äußerst aggressiv. Daraufhin brachten die Beamten die Frau in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die 24-Jährige.

