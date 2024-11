POL Schwaben Nord: Polizei findet Cuttermesser bei Ladendieb

Augsburg (ots) - Spickel/Herrenbach - Am gestrigen Montag (04.11.2024) kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Hofrat-Röhrer-Straße. Gegen 13.30 Uhr rempelten vier bislang unbekannte männliche Täter einen 89-jährigen Mann in dem Supermarkt an. Danach stellte der 89-Jährige fest, dass sein Geldbeutel samt Inhalt fehlte. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei ...

