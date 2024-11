Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Augsburg (ots)

Spickel/Herrenbach - Am gestrigen Montag (04.11.2024) kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in der Hofrat-Röhrer-Straße.

Gegen 13.30 Uhr rempelten vier bislang unbekannte männliche Täter einen 89-jährigen Mann in dem Supermarkt an. Danach stellte der 89-Jährige fest, dass sein Geldbeutel samt Inhalt fehlte. Es entstand ein Beuteschaden im hohen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahl gegen die unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps für Bürgerinnen und Bürger, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

- Nehmen Sie nur die nötigsten Wertgegenstände mit. - Tragen Sie ihre Wertgegenstände nah am Körper, am besten in verschließbaren Innentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Seien Sie achtsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell