POL-OF: Brand in Wintergarten: Feuerwehr und Polizei rückten aus

Langen (ots)

(fg) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wintergarten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Südliche Ringstraße" (20er-Hausnummern), weshalb die Feuerwehr und die Polizei ausrückten. Aufmerksame Zeugen wurden auf den Brand aufmerksam und klingelten die im Gebäude wohnenden Anwohnerinnen und Anwohner wach, sodass diese das Wohnhaus verlassen konnten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Personen das Haus verlassen; verletzt wurde niemand. Eine erste Inaugenscheinnahme ergab, dass eine Ecke der Holzverkleidung des Wintergartens brannte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Offenbach, 15.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

