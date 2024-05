Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf dem Gaiberger Weg - Straßensperrung - PM Nr. 2

Gaiberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstagvormittag kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Gaiberger Weg. Ein LKW mit Anhänger fuhr auf dem Gaiberger Weg, K 4161, von Gaiberg kommend in Fahrtrichtung Heidelberg. Für einen Abbiegevorgang auf einen Feldweg nach rechts musste dieser hierfür nach links ausscheren. In einiger Entfernung hinter dem Lkw fuhren ein 25-jähriger BMW-Fahrer und eine 32-jährige Renault-Fahrerin ebenfalls auf der K 161 in Fahrtrichtung Heidelberg. Um an dem Lkw vorbeizufahren, setzten die 32-Jährige sowie der nachfolgende BMW-Fahrer zum Überholvorgang an. Während des Ausscherrmanövers bemerkt der 40-jährige Lkw-Fahrer, dass der Renault zu einem Überholvorgang ansetzte, weshalb er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Um nun einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich die Renault-Fahrerin nach links aus und bremste stark ab. Der nachfolgende 25-Jährige erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Renault auf. Ein Zusammenstoß mit dem Lkw blieb aus.

Der Renault musste abgeschleppt werden. Sowohl der 25-Jährige als auch die 32-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung beider Unfallbeteiligten vor Ort war jedoch nicht erforderlich, weshalb sie im Nachgang selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Straßenabschnitt im Bereich der "Steinerne Bank / Gerogs-Hütte" zwischen Heidelberg und Gaiberg bis circa 08:00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell