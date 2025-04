Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei nahm mutmaßlichen Exhibitionisten fest; Zwei Unbekannte schlugen auf 19-Jährigen ein; VW Amarok und VW California Beach gestohlen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei nahm mutmaßlichen Exhibitionisten fest - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Montag einen mutmaßlichen Exhibitionisten im angrenzenden Fechenheim (Frankfurt am Main) vorläufig fest. Der 62-Jährige soll kurz vor 12 Uhr am Schultheis-Weiher in einem Busch gesessen und onaniert haben. Hierbei habe er in Richtung einer 32-Jährigen aus Offenbach geschaut. Als der Tatverdächtige die Begleitung der Frau erblickt habe, sei er davongelaufen. Hinzugerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen wenig später vorläufig festnehmen. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen zu.

2. Zwei Unbekannte schlugen auf 19-Jährigen ein: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Zwei Unbekannte schlugen am Samstagmorgen auf einen 19-Jährigen in der Marienstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern ein, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Anschließend flohen die beiden Täter in einem grauen Mercedes in Richtung Innenstadt. Weshalb es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Die Tat ereignete sich gegen 2.15 Uhr. Bei den Schlägen soll einer der Täter einen Schlüssel in seiner Faust gehalten haben. Die beiden Unbekannten waren etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. VW Amarok und VW California Beach gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Dienstag einen in der Tennisstraße abgestellten VW Amarok. An dem grün folierten Geländewagen mit schwarzem Stoßfänger befanden sich OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 102. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, abgestellt. Am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.

Zudem wurde ein VW California Beach, der in der Straße "Isenburgring" im Bereich der 10er-Hausnummern stand, gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.45 Uhr. An dem gelben Auto waren Offenbacher Kennzeichen mit der Ziffernfolge 3314 angebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und sucht unter der Rufnummer 069 8098-1234 nach Zeugen.

4. Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln: 20-Jähriger rannte davon - Neu-Isenburg

(fg) Eine Streifenbesatzung befand sich am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, auf dem Rückweg von einer Kontrollmaßnahme in Offenbach (Drogenerkennung im Straßenverkehr - wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6013810) auf der Autobahn 661, als ihnen ein mit vier jungen Männern besetztes Fahrzeug auffiel. Das Auto wurde für eine Verkehrskontrolle in Neu-Isenburg in der Offenbacher Straße von der Autobahn gelotst. Im Rahmen der Durchsuchung eines 20-jährigen Insassen nahmen die Polizeibeamten unter anderem in der linken Jackentasche ein größeres Bündel Bargeld wahr. Offenbar um sich der Kontrolle zu entziehen, riss sich der junge Mann aus Wiesbaden los und rannte in das angrenzende Feld- und Waldstück.

Polizeibeamte fanden bei der Absuche des Fluchtwegs unter anderem Betäubungsmittel und Tablettenblister auf. Weiterhin konnte auf dem Beifahrersitz eine Feinwaage sichergestellt werden. Insgesamt wurden rund 233 Gramm Haschisch und drei Tablettenblister sichergestellt. Auf den 20-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Zeugen, die den Verdächtigen bei der Flucht beobachtet haben und dahingehend Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Rentnerin handelte richtig: Geldabholer flüchtete - Neu-Isenburg

(fg) Eine in der Lessingstraße wohnende Rentnerin handelte am Montagvormittag richtig, sodass ein 30 bis 40 Jahre alter Betrüger von schmaler Statur davonlief. Die Anwohnerin wurde am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, telefonisch kontaktiert; hierbei wurde ihr von einem "falschen Polizeibeamten" vorgegaukelt, dass man eine Diebesbande festgenommen habe und sie das nächste Opfer sei. Sie müsse nun ihre Kontodaten samt PIN übermitteln, damit ihr Vermögen in Sicherheit sei. Ein Polizeibeamter würde alsbald vor Ort kommen und ihre Kontokarte in Empfang nehmen. Als der angekündigte "Polizeibeamte" gegen 10.10 Uhr erschien, fragte die Rentnerin nach einem Dienstausweis. Der Mann gab noch an, dass sich dieser in seinem Auto befinde. Anschließend floh er. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 15.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell