Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einhandmesser sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Montag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Einreisekontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen Pkw. Der polnische Fahrer (47) wies sich mit seiner gültigen polnischen Identitätskarte aus. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten ein Einhandmesser, welches griffbereit in einem offenen Fach neben dem Lenkrad lag. Es handelt sich hierbei um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Betroffene seinen Weg fortsetzen. Die Bundespolizisten beschlagnahmten das Einhandmesser und leiteten gegen den Polen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell