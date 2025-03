Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe nicht gezahlt

Görlitz (ots)

Am Montag haben gegen 11:30 Uhr Kräfte der Bundespolizei in der Kontrollstelle auf der Stadtbrücke Görlitz einen 42-jährigen Polen festgenommen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien, stellten die Beamten eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Görlitz Zweigstelle Bautzen fest. Der 42-Jährige wurde mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht, da er eine Geldstrafe noch nicht bezahlt hatte. Der Pole war im September 2023 vom Amtsgericht Bautzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 2644,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt worden. Da der Verhaftete nicht in der Lage war, seine Justizschulden zu begleichen, muss er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

