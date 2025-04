Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Raubüberfall auf Wettbüro

Dreieich / Sprendlingen (ots)

(fg) Ein Unbekannter betrat am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, die Räumlichkeiten eines Wettbüros in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) und forderte den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld auf. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der etwa 20 Jahre alte und 1,70 Meter große Täter ein Messer vor. Nachdem er das Portemonnaie mit den Tageseinnahmen eingesteckt hatte, rannte er über die Frankfurter Straße in die Kanonenstraße davon. Der Täter soll nach Angaben des Angestellten eine rote Perücke getragen haben; die Perücke habe er in sein Gesicht gezogen, um dieses zu verdecken. Zudem trug der dünne Räuber eine dunkelgrüne Jacke mit Kapuze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 16.04.2025

