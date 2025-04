Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lastkraftwagen brannte: Fahrer kam mit Verletzungen in Krankenhaus

Gelnhausen / Autobahn 66 (ots)

(fg) Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, im Bereich der Anschlussstelle Gelnhausen-West, zum Brand eines Lastkraftwagens, wobei sich der Fahrer Verletzungen an den Unterarmen zuzog. Er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Wieso der Lastkraftwagen, der Baustellenabsperrungen geladen hatte, in Brand geriet, steht bislang nicht fest.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen von Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes blieb die Anschlussstelle Gelnhausen-West in Richtung Hanau zeitweise voll gesperrt. Gegen 16.30 Uhr war die Anschlussstelle wieder für den Verkehr freigegeben.

Offenbach, 16.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

