FW Allensbach: B3 Brand im Gebäude

Allensbach (ots)

Am Nachmittag des 20.11.2024 kam es zu einem Brand in der Straße "Im Günzinger" in Allensbach. Anwohner meldeten gegen 16:30 Uhr schwarzen Rauch aus einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Abteilung Allensbach sowie den Tagalarm.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Ein Trupp ging unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnte ein Feuer in einer Wohnung im Untergeschoss lokalisieren. Parallel wurden der verrauchte Treppenraum und die anliegenden Wohnungen auf Personen und Rauchgase kontrolliert. In der betroffenen Wohnung brannte ein Topf sowie Teile einer Küche.

Nachdem der Brand gelöscht worden war, konnte das Treppenhaus sowie die betroffene Wohnung mittels Überdrucklüfter entraucht werden. Teile der verbrannten Küche wurden demontiert und aus der Wohnung verbracht. Im weiteren Verlauf konnten die Nachbarn alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Familie wurde von Bekannten aufgenommen, da die Wohnung aufgrund des Brandschadens aktuell nicht bewohnbar ist.

Nachdem die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden war, konnten die 30 Einsatzkräfte an ihre Standorte zurückkehren.

