POL-GM: Alkoholisiert mit nicht versichertem Auto unterwegs

Waldbröl (ots) - Im Zeitraum zwischen 13 Uhr am 24. November und 16.40 Uhr am Mittwoch (29. November) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Scharnhorststraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der ...

