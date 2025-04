Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tatverdächtiger kam ins Polizeigewahrsam: Ermittlungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hanau (ots)

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 17-Jähriger am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, in der Straße "Am Markt" (10er-Hausnummern) einen Plastiktisch vor einem dortigen Café beschädigt und einen roten Roller von Piaggio umgeworfen haben. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Zudem soll er einem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen beleidigt haben.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Verdächtige durch eine Streife der Hanauer Stadtpolizei in der Rosenstraße in Höhe der 20er-Hausnummer ausfindig gemacht werden. Er soll sich gegen die Festnahme gesperrt und zudem versucht haben, die Ordnungshüter zu beißen. Als die Stadtpolizisten dem 17-Jährigen im Dienstwagen den Sicherheitsgurt anlegen wollten, soll dieser gegen die hintere Scheibe getreten haben, sodass diese zerbrach. Während der gesamten Maßnahmen habe der Festgenommene zuvor in Richtung unbeteiligter Passanten sowie in Richtung der eingesetzten Beamten gespuckt. Aufgrund der mutmaßlich begangenen Straftaten musste der Verdächtige mit zur Wache der Polizeistation Hanau I, wo eine weiter Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt wurde; denn auch hier soll sich der 17-Jährige beim Verbringen ins Polizeigewahrsam gewehrt haben.

Die Ermittlungen dauern indes an. Zeugen oder Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 12-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau.

Offenbach, 16.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

