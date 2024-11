Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht befuhr ein 36-jähriger Autofahrer gegen 0.20 Uhr die Hollenbacher Landstraße aus Richtung Hollenbach. Den bisherigen Ermittlungen zufolge touchierte in einer Kurve ein Vorderrad des Pkw den Bordstein. In weiterer Folge kam das Auto von der Fahrbahn ab. Ein Telefonmast wurde hierbei leicht beschädigt, ebenso ein Baum und ein Werbeschild. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine Beifahrerin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden.

