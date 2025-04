Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Geschäft für Teppichaufbereitung: Ermittlungen wegen schwerem Bandendiebstahl

Rodgau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Geschäfts für Teppichaufbereitung in der Hauptstraße in Rodgau am 1. September 2024 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5855627), fahnden die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei Offenbach nun öffentlich nach den unbekannten Tätern. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls geführt.

Die drei unbekannten Täter, so der rekonstruierte Geschehensablauf, verschafften sich in der Tatnacht gegen 2.30 Uhr von der Rückseite kommend Zutritt zum Grundstück. Am Gebäude hebelten sie danach die Tür zur Lagerhalle auf und gingen in das erste Obergeschoss, wo sie einen Tresor mitnahmen.

Die Täter schoben den Tresor anschließend in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Dort wurden sie dann allerdings von einem Mitarbeiter der Firma an der weiteren Tatausführung gehindert und ergriffen letztlich die Flucht über die angrenzenden Felder.

Etwa 8 Wochen später kam es in der Nacht zum 20. Oktober 2024 zu einem weiteren Einbruchversuch in das Geschäft für Teppichaufbereitung. Aufgrund des Vorgehens der unbekannten Täter, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um dieselben Personen handeln könnte.

Da die Personen, trotz umfangreicher Ermittlungen, bislang noch nicht identifiziert werden konnten, gehen die Ermittler nun den nächsten Schritt, indem sie sich mit den beigefügten Bildern an die Bevölkerung wenden und diese um Mithilfe bei der Fahndung bitten.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben? - Wer hat diese Personen auf der Flucht beobachtet? - Wo sind die Täter noch aufgefallen? - Sind die Unbekannten möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder haben ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Dieser Meldung sind Bilder der unbekannten Täter beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

