POL-FR: Bonndorf: Kind an Zebrastreifen angefahren

Freiburg (ots)

Ein 7-jähriger Junge wurde am Montag, 14.04.2025 gegen 16.50 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Martinsstraße von einem Fahrzeug angefahren und leicht verletzt. Zuvor stand dieser zusammen mit seiner Schwester und deren Oma am Zebrastreifen, Höhe eines Elektrogeschäftes. Das kommende Auto hielt an und so setzte sich die Dreiergruppe in Bewegung, um die Straße zu überqueren. Ein hinter dem haltenden Pkw fahrender Renault Duster überholte diesen und fuhr über den Zebrastreifen. Dabei kam es zum Streifvorgang mit dem 7-jährigen Jungen. Der Pkw soll zunächst in einer Parkbucht angehalten und der Fahrzeugführer ausgestiegen sein. Stieg aber vermeintlich kurz darauf wieder ein und entfernte sich in Fahrtrichtung Donaueschingen. Der 7-jährige Junge wurde leicht verletzt, benötigte aber keinen Rettungsdienst. Das Kennzeichen des Duster-Fahrers ist bekannt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Bonndorf (07703/93250).

md/tb

