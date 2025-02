Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Fahrer eines Linienbusses von der Polizei aus dem Verkehr gezogen (20.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, eggen 17.45 Uhr, hat die Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz einen Fahrer eines Linienbusses aus dem Verkehr gezogen, da dieser betrunken war. Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten die Beamten einen 41-jährigen Fahrer eines Linienbusses auf dem Bahnhofsplatz. Auch sie stellten bei einer kurzen Hinterherfahrt auf der Theodor-Heuss-Allee eine unsichere Fahrweise des Busfahrers fest. Der Omnibus kam zuvor aus Seitigen-Oberflacht. Während der Kontrolle nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen wahr. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Im Bus befanden sich insgesamt noch vier Fahrgäste. Diesen teilten die Beamten mit, dass die Fahrt nicht fortgesetzt werden kann. Der Busfahrer musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein. Er wird sich nun wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Das Busunternehmen entfernte den Omnibus zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenregie vom Bahnhofsplatz.

