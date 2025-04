Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer

Gemeinde Steinau (ots)

Bei einem Alleinunfall am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer aus Dittelbrunn schwer verletzt. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Yamaha-Fahrer die Landstraße 3196 aus Steinau-Marjoß kommend in Richtung Steinau. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Biker nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen dort stehende Bäume. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Die Landstraße musste für 90 Minuten voll gesperrt werden.

Offenbach am Main, 21.04.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell