POL-OF: Vermisster aufgefunden

Main-Kinzig-Kreis (ots) - Bereich Offenbach Keine Beiträge Bereich Main-Kinzig 1. Bekleidung fängt Feuer - Bad Orb Am Freitag, 18.04.2025, gegen 16.30 Uhr, wurde in der Sozialunterkunft in der Leopold-Koch-Straße ein Brand gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr konnte im 1. Obergeschoss zwar kein Feuer, dafür aber angebrannte Bekleidungsgegenstände feststellen, ...

mehr