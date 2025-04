POL-OF: Verletzter bei Frontalzusammenstoß zweier Autos

Polizeipräsidium Südosthessen

(lei) In der Lagerhausstraße sind am Mittwochnachmittag ein Mercedes und ein VW zusammengestoßen, wobei der Fahrer des Mercedes leicht verletzt wurde. Warum es zu dem nahezu frontalen Unfall zwischen der C-Klasse und dem Golf kurz vor 14 Uhr kam, ist bislang noch unklar und nun Teil der Ermittlungen. Der 44-jährige Fahrer der C-Klasse wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Golf-Fahrer als mutmaßlicher Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird vorläufig auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Straße, in der aufgrund einer Sperrung der Bahntrasse momentan auch Busse des Schienenersatzverkehrs verkehren, war vorübergehend für die Abschleppung beider Pkw vollgesperrt. Die Beamten suchen nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

