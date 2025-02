LRA-Ravensburg: Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Leupolz Nach dem Richtfest für das neue Feuerwehrhaus im vergangenen Jahr, freuen sich die Mitglieder des Löschzuges-Nord nun auf den Umzug.

Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Leupolz Nach dem Richtfest für das neue Feuerwehrhaus im vergangenen Jahr, freuen sich die Mitglieder des Löschzuges-Nord nun auf den Umzug.

Wangen im Allgäu - Leupolz

Auf einen gut gefüllten Versammlungssaal konnte Abteilungskommandant Thomas Fischer, am 24. Januar, bei der Jahreshauptversammlung für 2024 blicken. Nicht nur die aktiven Kameraden und die Jugendfeuerwehr, waren der Einladung gefolgt. Auch zahlreiche Mitglieder der Altersabteilung, weitere geladene Gäste und der fast vollständige Ortschaftsrat von Leupolz waren zugegen. In seinem Bericht vom vergangenen Jahr blickte Fischer zurück, auf insgesamt zehn Einsätze. Wobei der Schwerpunkt bei den technischen Hilfeleistungen, Wettereinsätzen und weiteren Diensten lag. Er betonte dabei ausdrücklich, dass die sogenannten Flächenlagen, wie die Hochwassersituation im Frühjahr, jeweils immer nur als ein Einsatz gezählt werden, obwohl es durchaus zahlreiche Einsatzstellen waren, die in vielen Stunden abgearbeitet wurden. Um für diese Einsätze gut vorbereitet zu sein, braucht es vorab stetige Übungen und Proben. Im letzten Jahre wurden daher, zwölf Regelproben durchgeführt, ergänzt durch neun Gruppenproben und vier Sonderproben. Einige davon finden natürlich mit der Nachbarwehr Karsee statt, da beide Wehren den Löschzug-Nord, der Feuerwehr Wangen abbilden. Auch für das gute Zusammenwirken mit der Stützpunktfeuerwehr Wangen, hat man regelmäßig gemeinsame Übungen abgehalten. In Sachen Aus- und Fortbildungen wurden wie gewohnt auch wieder viele Stunden investiert, hier erweiterten 21 Mitglieder ihr Fachwissen. Neben den für den Einsatzbetrieb erforderlichen Terminen, gab es eine Vielzahl von weiteren Aktivitäten. Die jährliche Alteisensammlung, das Maibaumstellen, die Maiwanderung, der Feuerwehrausflug, das Grillfest und natürlich der Adventsbesuch bei der Partnerfeuerwehr in Einhart, gehören hier zu den traditionell kameradschaftlichen Ereignissen eines Jahres. Speziell in 2024, gab es natürlich im Rahmen der Landesgartenschau und beim 175-jährigen Jubiläum der Wangener Feuerwehr zusätzliche Aufgaben, die übernommen wurden. In Summe wurden im letzten Jahr, über 50 Feuerwehrtermine wahrgenommen. Im nächsten Tagesordnungspunk trug Schriftführer Stefan Fricker seinen gewohnt ausführlichen Jahresrückblick vor und ließ das Jahr 2024 dabei nochmals detailliert Revue passieren. Gleich darauf gab die Jugendfeuerwehr der Versammlung einen Einblick in ihre Aktivitäten und berichteten von zahlreichen Proben und Aktivitäten, der 14-köpfingen Truppe. Die aus 11 Jugendlichen der Abteilungen Leupolz und 3 Jugendlichen aus Karsee besteht. Auf soliden Beinen steht die Kameradschaftskasse in Leupolz, wie aus dem Kassenbericht des Kassiers Christoph Wandel hervorging. Und dass die Kassengeschäfte ebenso solide geführt wurden, bestätigten anschließend auch die beiden Kassenprüfer, so war die einstimmige Entlastung dann nur die logische Konsequenz daraus. Über neue Dienstgrade konnten sich einige Mitglieder freuen, zum Feuerwehrmann wurden Sven Schubert, Christian Wandel und Tobias Wandel ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann stiegen Simon Fackler, Johannes Halder, Noah Minsch und Andreas Wagner auf. Thomas Kaleja und Stefan Lörke tragen nun den Rang eines Hauptfeuerwehrmannes. Wolfgang Herz wurde in den Stand eines Oberlöschmeisters erhoben. Ehrungen für langjähriges Engagement im Feuerwehrdienst, werden traditionell vom Kreisbrandmeister bei der Hauptversammlung in Wangen verliehen. Da diese Versammlung erst im März stattfindet, wurden die verdienten Kameraden jedoch bereits intern geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft erhält Patrick Ummenhofer das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Auf stolze 25 Jahre blicken Gerald Fischbach und Marco Deiss bereits zurück. Sie werden dafür mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt. Als Mitglied in den Feuerwehrausschuss wurde einstimmig Manuel Hack gewählt. Bei den Grußworten dankte Ortsvorsteher Josef Müller den Mitgliedern der Feuerwehr und zeigte sich beeindruckt, über die große Mitgliederzahl in der Jugendabteilung. Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller, war als Vertreter der Stadt gekommen und fand Worte der Wertschätzung und Anerkennung. Das gute Miteinander in der Feuerwehr, wird im neuen Feuerwehrhaus eine zukunftsfähige Heimat finden. Denn auf das Richtfest im vergangenen Jahr, strebt man nun zügig den Umzug und die Einweihung des Hauses an. Wobei er betonte, dass es sich dabei um ein sehr durchdachtes, sinnvolles und praktikables Gerätehaus handle und man sich ganz bewusst gegen ein Normgebäude von der Stange entschieden habe. Der neue Abteilungskommandant von Karsee, Patrik Rudhart ergriff ebenfalls die Gelegenheit und danke den Nachbarn für die stets gute Zusammenarbeit und versicherte, auch die Kammeraden aus Karsee freuen sich schon sehr auf das gemeinsame neue Gerätehaus. Stadtbrandmeister Christoph Bock danke in seinen Grußworten allen Beteiligten, die in verschiedenen Positionen dafür sorge tragen, dass das "Gesamt-Getriebe" der Feuerwehr so reibungslos läuft. Alle arbeiten eben, wie gut abgestimmte Zahnräder eines Getriebes, zusammen. Im Schlusswort danke Thomas Fischer seinem Stellvertreter Manuel Hack, der ganzen Mannschaft und speziell allen Kameraden, die sich über den üblichen Feuerwehrdienst hinaus noch zusätzlich in einer Funktion engagieren. Für seinen Amtsvorgänger, Oberbrandmeister Thomas Wagner, der in wenigen Tagen, nach 46 aktiven Dienstjahren, davon 20 Jahre als Abteilungskommandant, in den Feuerwehrruhestand gehen wird, kündigte er zum Versammlungsende noch eine Überraschung an. Diese wird jedoch erst bei der Hauptversammlung in der Stadt, am 24. März gelüftet werden. Thomas Wagner, der nun in die Altersabteilung der Feuerwehr wechselt, war stets ein wichtiges Bindeglied und pflegte den Kontakt zu anderen Feuerwehren, er war Mitbegründer der Wangener Feuerwehrmusik und brachte die Gründung der Jugendfeuerwehr Leupolz auf den Weg. Mit stehenden Ovationen und langem Applaus, zollte die Versammlung ihm die verdiente Anerkennung für sein langjähriges Wirken bei und für die Feuerwehrabteilung Leupolz. (Pressestelle-FFWangen/arei-24.02.2025)

