Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgloses Versteckspiel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Als Beamte kurz nach Mitternacht am Freitag zwei Radfahrer auf der Eisenberger Straße kontrollieren wollten, ergriffen diese schlagartig die Flucht. Währenddessen entledigte sich einer der Beiden seines Fahrrades und warf dieses neben ein Schulgelände. Vorerst schien die Flucht erfolgreich. Doch im Rahmen der Fahndung konnten die zwei Heranwachsenden (15 Jahre) im Bereich des Bahnhofes in einem Gebüsch aufgespürt werden. Wie sich herausstellte hatten diese das erwähnte Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Stadion entwendet. Die Flucht ergriffen sie aus Angst vor Repressalien, welche sie nunmehr dennoch erhielten.

