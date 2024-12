Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Höhenretter sorgen für strahlende Kinderaugen

Weingarten (ots)

Am gestrigen Nikolaustag zauberten über 60 Höhenrettungsgruppen deutschlandweit erneut unzähligen Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Die Retter verwandelten sich in Nikolaus, Knecht Ruprecht und verschiedene Maskottchen und seilten sich spektakulär von Klinik- und Schuldächern ab. Initiatoren dieser besonderen Aktion waren auch in diesem Jahr die Berufsfeuerwehr Hamburg und die Feuerwehr Ulm.

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich der Höhenrettungsdienst des Landkreises Ravensburg an dieser herzerwärmenden Tradition. Dieses Mal stand die Geschwister-Scholl-Schule des KBZO in Weingarten im Fokus. Die Kinder erlebten einen unvergesslichen Vormittag voller Überraschungen.

Die Höhenretter der Feuerwehren Isny im Allgäu und Weingarten sorgten für Begeisterung, als sie sich in Nikolaus- und Maskottchenkostümen vom Schulgebäude abseilten. Unter den Kostümierten schwebten unter anderem Grisu, der kleine Drache, und der Nikolaus durch die Luft, beobachtet von staunenden Schülerinnen und Schülern sowie zahlreichen Zuschauern auf dem Pausenhof und an den Fenstern.

Nach dem Abseilen besuchten die Höhenretter auch die Klassenräume, um die mitgebrachten Geschenke zu überreichen. Die leuchtenden Kinderaugen bei der Übergabe der Präsente waren der schönste Dank für die Einsatzkräfte.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Verlag Ravensburger, der mit großzügigen Geschenken die Aktion unterstützte. Ebenfalls danken wir der Drachengrube Ravensburg, den ifm Razorbacks Ravensburg und der Stadt Ravensburg für die Bereitstellung der Maskottchen sowie dem KBZO für die gute Zusammenarbeit vor Ort.

Was ist der Höhenrettungsdienst des Landkreises Ravensburg? Der Höhenrettungsdienst des Landkreises Ravensburg besteht aus den Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren Isny im Allgäu und Weingarten. Die Spezialeinheit innerhalb der Feuerwehr rückt zu Personenrettung und technische Hilfeleistungen in Höhen und Tiefen aus, welche für die klassischen Feuerwehreinheiten schwierig oder nicht durchführbar sind. Sie sind eine anerkannte Höhenrettungsgruppe, ausgebildet nach den Vorgaben der AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren) und Mitglied im Arbeitskreises Höhenrettung der Feuerwehr Höhenrettungsgruppen in Baden-Württemberg.

