LRA-Ravensburg: Dachstuhlbrand nach Blitzschlag

Bad Waldsee (ots)

Hoher Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte im Buchenweg in Bad Waldsee. Verletzt wurde niemand.

Um 19.01Uhr erfolgte die erste Alarmierung der Feuerwehr Bad Waldsee mit dem Alarmstichwort "Dachstuhlbrand nach Blitzschlag".

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte drang sichtbarer Rauch aus dem Dach des Gebäudes. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz drang sofort in das Dachgeschoss des Gebäudes ein und begann mit der Brandbekämpfung. Parallel dazu wurde diese auch von außen über die Drehleiter eingeleitet. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in die Wärmedämmung des Daches und einer Außenwand ausgebreitet.

So musste der Dachstuhl auf beiden Seiten über die Drehleitern aus Bad Waldsee und Aulendorf abgedeckt und die Wärmedämmung geöffnet und entfernt werden. Nur so war an die Glutnester heranzukommen. Zur Unterstützung wurde hierfür die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Weingarten eingesetzt. Weitere Hilfe kam von der Feuerwehr Bad Saulgau mit dem Abrollbehälter Atemschutz. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis gegen 0.30 Uhr an, es folgten aufwändige Aufräumarbeiten bis gegen 02.00Uhr

Im Einsatz waren 75 Einsatzkräfte der Gesamtfeuerwehr Bad Waldsee, sowie der Feuerwehren Aulendorf, Bad Saulgau und Weingarten mit insgesamt 20 Fahrzeugen. Der DRK Rettungsdienst aus Bad Waldsee sowie 13 Kräfte der DRK-Einsatzgruppen Bad Waldsee, Aulendorf und der Führungsgruppe Altshausen sorgten für die medizinische Absicherung und die Verpflegung der Einsatzkräfte. Ebenfalls im Einsatz war eine Streife der Polizei sowie ein Mitarbeiter der Netze BW welcher die Stromversorgung abschaltete.

Oberbürgermeister Matthias Henne sowie der stellv. Kreisbrandmeister Michael Klotz machten sich vor Ort ein Bild der Einsatzmaßnahmen. Die Bewohner des Hauses kamen kurzfristig bei Angehörigen unter.

Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Polizeilichen Ermittlungen.

