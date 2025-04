Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheibe eingeschlagen und Autoradio gestohlen; Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Rollerfahrer flüchtete; Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus und mehr

1. Scheibe eingeschlagen und Autoradio gestohlen - Hanau

(cb) Bei einem grauen Fiat Panda, der auf einem Parkplatz "Am Mainkanal" abgestellt war, haben bis dato Unbekannte eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und anschließend ein verbautes Autoradio geklaut. Zudem bauten die Ganoven die Autobatterie des Kleinwagens aus und nahmen diese mit. Die Tat ereignete sich am Dienstag, zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird mit etwa 250 Euro angegeben. Das Fachkommissariat nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Rollerfahrer flüchtete - Hanau / Großauheim

(cb) Nachdem ein bislang unbekannter Rollerfahrer am Montag, gegen 14.45 Uhr, die Steinheimer Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr, sollte dieser durch eine Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Der Zweiradfahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Ordnungshüter und soll seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Steinheimer Straße und die dortige Fußgängerzone fortgesetzt haben. Im weiteren Verlauf hat der etwa 15-jährige Rollerfahrer den Roller zum Stehen gebracht, sich des Motorradhelmes entledigt und flüchtete dann fußläufig vor der Streife in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Versicherungskennzeichen, das am zurückgelassenen Kleinkraftrad Explorer Race GT50 befestigt war, am Tag zuvor gestohlen wurde. Laut Zeugenaussagen soll der Geflüchtete etwa 1,50 Meter groß sein. Er war bekleidet mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen ärmellosen Weste und einer schwarzen Strickmütze. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts des Kennzeichendiebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Hanau / Mittelbuchen

(fg) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirchberg" (20er-Hausnummern), der sich zwischen Sonntag und Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr, ereignete, suchen die Ermittler der Kriminalpolizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten die Balkontür zum Wohnzimmer auf und betraten anschließend das Haus. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie sämtliche Räume; was die Eindringlinge mitnahmen, steht noch nicht fest. Hinweise zum Einbruch bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Einbrecher waren unterwegs - Maintal / Wachenbuchen

(cb) Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro richteten Einbrecher an, als diese am vergangenen Osterwochenende in ein Haus in der Querstraße (einstellige Hausnummern) einstiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 19 Uhr, gewaltsam ein Fenster im Kellergeschoss des Einfamilienhauses und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten sie dann sämtliche Räume nach Wertgegenständen, bevor die Langfinger mit etwas Bargeld flüchteten. Die Ermittler des Einbruchkommissariats bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

5. Rollerfahrer verletzt: Fahrer einer Sattelzugmaschine machte sich davon - Erlensee / Neuberg

(fg) Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3193 zwischen Neuberg und Erlensee eine Verkehrsunfallflucht, bei der sich ein 57 Jahre alter Rollerfahrer Verletzungen an der Hand zuzog. Er kam in ein Krankhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Ein beteiligter Lastkraftwagenfahrer machte sich nach dem Unfall davon. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der Rollerfahrer und der Lastkraftwagen gegen 19 Uhr von Erlensee kommend in Richtung Neuberg unterwegs. Im Bereich einer langegezogenen Rechtskurve habe der Fahrer der Sattelzugmaschine zum Überholvorgang angesetzt und hierbei den Roller-Lenker touchiert. Das Zweirad geriet daraufhin ins Straucheln. Der 57-Jährige konnte sein Gefährt jedoch abfangen. Am Seitenspiegel des Rollers entstand Sachschaden, der auf rund 100 Euro geschätzt wird. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

6. Fahrrad aus Vorgarten gestohlen: Zeugen gesucht! - Bad Soden-Salmünster / Ahl

(fg) Unbekannte stahlen in der Dorfstraße im Bereich der 10er-Hausnummern ein bronzefarbenes Mountainbike von Cube aus einem dortigen Vorgarten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 3 Uhr. Das Cube Aim Pro war mit einem Bügelschloss zwischen Rad und Rahmen gesichert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

