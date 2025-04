Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falscher Handwerker ergaunert Geldbörse von Seniorin: Suche nach etwa 40 Jahre altem Trickdieb

Maintal (ots)

(lei) Männlich, etwa 40 Jahre alt, zirka 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Jacke, T-Shirt, blaue Jeans und Turnschuhe mit roten Akzenten: So lautet die recht gute Beschreibung eines Trickdiebes, der am Mittwoch in einem Seniorenzentrum in der Eichendorffstraße am Werk war. Gegen 12 Uhr verschaffte er sich unter den Vorwand, er solle im Auftrag der Hausverwaltung die Funktionstüchtigkeit der Gegensprechanlage überprüfen, Zutritt zur Wohnung einer Bewohnerin. Er verwickelte die Seniorin ein Gespräch und gab ihr Handlungsanweisungen. Dabei verschaffte er sich eine Gelegenheit, um in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Frau an sich zu nehmen. Nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Diese hofft nun auf Hinweise zu dem Kriminellen unter der Rufnummer 06181-100-123 (Kripo Hanau).

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

