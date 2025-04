Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Teenager mit Pfefferspray attackiert: Wer war das unbekannte Duo?

Rödermark (ots)

(lei) Vor einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Schwimmbad" lag am frühen Mittwochabend kurzzeitig der Sprühnebel von Pfefferspray in der Luft. Dort hatten zwei unbekannte Jugendliche gegen 18 Uhr einen 14-Jährigen angesprochen und aus noch unbekanntem Grund geschubst. Anschließend sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten.

Der Teenager wurde dabei verletzt und musste im Rettungswagen behandelt werden. Beide Angreifer waren etwa laut Beschreibung etwa 14 bis 17 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Einer trug eine Gucci Kappe, ein weißes Oberteil und eine Umhängetasche. Sein Komplize hatte ein schwarzes Oberteil und eine helle Hose an. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0), die nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat.

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell