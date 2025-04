Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langfinger nahmen Bargeld, Schmuck und Hausschuhe mit und Tipps von Senioren für Senioren: Beratung in Sachen Betrugsmaschen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Langfinger nahmen Bargeld, Schmuck und Hausschuhe mit - Niederdorfelden

(cb) Im Laufe des Mittwochs waren Langfinger in einem Mehrfamilienhaus an der Anschrift "Die Premenaecker" (einstellige Hausnummern) zugange. Nachdem die bis dato Unbekannten zwischen 6.40 Uhr und 16.40 Uhr eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgenständen. Anschließend flüchteten die Langfinger mit dem aufgefundenen Schmuck, Armbanduhren und Bargeld in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Aus dem Hausflur im zweiten Obergeschoss desselben Gebäudes, nahmen Unbekannte zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, ein Paar abgestellte hochpreisige Hausschuhe mit. Ob zwischen dem Diebstahl der Hausschuhe und dem Einbruch in die Wohnung ein Tatzusammenhang besteht, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Polizei in Hanau.

2. Tipps von Senioren für Senioren: Beratung in Sachen Betrugsmaschen - Erlensee

(cb) Was kann ich tun, um mich im Alter vor Betrugsmaschen am Telefon zu schützen? Diese und weitere Frage beantworteten am Mittwochnachmittag zwei Sicherheitsberater für Senioren sowie die Schutzfrau vor Ort in einem Seniorentreff in Erlensee. Polizeihauptkommissarin Julia Koch sowie Herr Dr. Buckow und Herr Will (beide Sicherheitsberater für Senioren) standen zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr den zahlreich erschienenen Gästen für Fragen und Tipps zur Verfügung. In einem interessanten Vortrag stellten die beiden Senioren die gängigen Betrugsmaschen, etwa über Messengerdienste, Anruf durch falsche Polizeibeamte oder Schockanruf, vor. Um die Deliktsabläufe anschaulicher darzustellen, wurde die Audiovorführung eines Schockanrufes in die Präsentation mit aufgenommen. Um mehr Handlungssicherheit der 16 Zuhörerinnen und Zuhörer zu erzielen, wurden diesen Hinweise gegeben, wie man sich davor schützen kann. Auch die Erlangung von Handlungssicherheit und Entwicklung eines "gesunden" Misstrauens, insbesondere bei betrügerischen Telefonaten, stand im Fokus dieser Infoveranstaltung. Am Ende der Veranstaltung konnten sich interessierte Besucherinnen und Besucher Infobroschüren und Ratgeber mit nach Hause nehmen. Weitere Informationsveranstaltungen dieser Art sind geplant, nähere Informationen hierzu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Offenbach, 24.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

