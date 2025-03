Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Engelskirchen (ots)

Am Freitag (7. März) hebelten Unbekannte in der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Bergstraße auf. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

