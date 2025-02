Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagabend (20:00 Uhr) auf Samstagmorgen (08:00 Uhr) drangen Unbekannte gewaltsam in einen Baucontainer auf einem Rohbau in der "Reinhold-Schröder-Straße" in Bersenbrück ein. Aus dem Baucontainer stahlen die Täter diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell