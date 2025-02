Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch bei Firma

Osnabrück (ots)

Von Donnerstagabend (30.01.2025) bis Freitagmorgen (31.01.2025), zwischen 17:00 Uhr bis 07:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Büroräume der Firma an der Franz-Lenz-Straße in Osnabrück ein. Im Inneren durchwühlten sie alle Schränke und entwendeten unter anderem technische Gegenstände. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osnabrück bittet Bürger, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

