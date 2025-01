Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Diebstahl in Selbstbedienungsladen in Handorf - Polizei stellt Tatverdächtige

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (07.01., 03:44 Uhr) haben zwei Täter in einem Selbstbedienungsladen an der Dorbaumstraße versucht, die Kasse aufzubrechen und sind anschließend geflüchtet. Polizisten stellten die Männer noch in der Nähe des Tatorts.

Nach Angaben der Zeugen konnten sie beobachten, wie ein 20- und ein 22-jähriger Mann in das Geschäft eindrangen und versuchten die aufgestellte Geldbox aufzubrechen. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, flüchteten der 20-jährige Deutsche und der 22-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit aus dem Geschäft.

Draußen wartete ein 35-Jähriger mit iranischer Staatsangehörigkeit mit einem 19-jährigen deutschen Beifahrer im Auto. Zu viert flüchteten sie vom Tatort. Hinzugerufene Polizeikräfte stoppten das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung noch in der Nähe.

Ein Drogenvortest ergab beim 35-jährigen Fahrer positive Werte auf Cannabis und Kokain. Ein hinzugerufener Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Polizisten stellten den genutzten Pkw vor Ort sicher. Alle Männer erwarten ein Strafverfahren.

