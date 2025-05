Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Aalen (ots)

Althütte/Sechselberg: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Am Montagmittag gegen 13:40 Uhr wurde die Rettungsleitstelle von einer Anwohnerin über ein brennendes Haus im oberen Hölzlesweg informiert. Das Haus stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und wird durch Kräfte der Feuerwehren Alfdorf, Welzheim, Murrhardt, Auenwald und Althütte gelöscht. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach der Brand im Bereich der Terrasse aus. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden am Gebäude wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus ist das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an.

