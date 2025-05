Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Im Prinzenpark von Unbekanntem beleidigt/ Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagabend, 20.05.2025, gegen 21.10 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann, der mit seinem Hund in der Ernstweilertalstraße, im Prinzenpark spazieren war von einem bislang unbekannten Mann angeschrien und verbal beleidigt. Der ca. 1,80 Meter große Täter soll ein helles Basecap, ein hell-dunkel kombiniertes Oberteil und eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Er habe ein Messer in einer Hand gehalten, ohne den Geschädigten zu bedrohen. Nach der Verbalattacke entfernten sich Täter und Geschädigter dann in gegenläufige Richtungen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

