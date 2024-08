Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Versuchter Einbruch in Pkw

Salzbergen (ots)

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter gegen 3.12 Uhr versucht in einen Mercedes einzubrechen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einer Garage auf einem Hinterhof an der Bahnhofstraße in Salzbergen abgestellt. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell