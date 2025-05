Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 18.20 Uhr befuhr der 60-jährige Fahrer einer schwarzen Mercedes V-Klasse die Rosengartenstraße vom Rosengarten kommend in Richtung Saarlandstraße. An der Kreuzung zur Saarlandstraße bog der Fahrer links ab, ohne den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrer einer schwarzen Mercedes C-Klasse zu beachten. Aufgrund dessen kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Der 20-jährige Fahrer klagte über Schmerzen am Knie. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell