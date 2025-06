Polizeipräsidium Ravensburg

Kressbronn am Bodensee

Seniorin betrogen

Eine 80 Jahre alte Frau ist bereits am Donnerstagmorgen Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Gegen 10:00 Uhr klingelte ein fremder Mann an ihrer Haustür im Friedhofweg. Er gab vor Spenden für blinde und gehörlose Menschen zu sammeln und führte eine Unterschriftenliste mit. Als die Frau in die Wohnung ging, um ihren Geldbeutel zu holen, folgte ihr der Mann und lenkte sie ab. Vermutlich betrat zu diesem Zeitpunkt eine zweite Person die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Schmuckkassette. Die Geschädigte übergab dem Spendensammler einen geringen Geldbetrag, woraufhin dieser die Wohnung wieder verließ. Das Fehlen der Schmuckkassette mit diversem Schmuck stellte sie erst zwei Tage später fest. Der Wert des Schmucks wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Nachdem es laut der Schilderung einer Anwohnerin in vergangener Zeit öfters zu solchen Spendensammlungen gekommen ist, bittet die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/7010 um Hinweise. Zur Beschreibung der Personen ist bislang nur bekannt, dass es sich um südländisch aussehende Männer gehandelt hat.

Überlingen

Unfallverursacher gesucht

Am Freitagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz vom Naturata gegen einen geparkten dunkelgrauen Renault Megane und verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher brachte einen Zettel am Scheibenwischer des Renault an, was von dessen Fahrerin aber zunächst nicht erkannt wurde. Beim Betätigen des Scheibenwischers ging der Zettel verloren und konnte auch nicht mehr aufgefunden werden. Die Polizei Überlingen bittet nun den Unfallverursacher oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, sich unter Tel. 07551/8040 zu melden.

Meersburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mini Cooper Cabrio mit ÜB-Kennzeichen streifte am Samstag gegen 10:45 Uhr einen an der Bushaltestelle Kirche stehenden Bus, hielt kurz an, fuhr dann aber weiter in Richtung Mesmerstraße. Der Schaden am Bus wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07551/8040 zu melden.

