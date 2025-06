Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Linienbus rammt BMW

In einer Linkskurve in der Friedhofstraße ist am Montagnachmittag eine Busfahrerin mit ihrem Linienbus zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten verursacht. Der Bus rammte den BMW der entgegenkommenden 19-Jährigen, sodass an dem Pkw die Airbags auslösten und auf der rechten Fahrzeugseite Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstand. Die Fahrerin des BMW klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde später von einem Arzt ambulant behandelt. Im Linienbus, der mit rund zwei Dutzend Fahrgästen besetzt war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Der erheblich beschädigte BMW musste abgeschleppt werden, der Sachschaden am Bus wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell