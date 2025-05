Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrt endet im Zaun - Fahrer alkoholisiert

Stemwede (ots)

(TB) Auf der Straße "Obere Horst" in Levern verlor am Donnerstagabend ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einem Zaun. Grund hierfür war mutmaßlich die Alkoholisierung des Fahrers.

Gegen 21:30 Uhr fuhr der 19-Jährige die Straße "Obere Horst" in Richtung Rahden. In Höhe "In der Horst" kam der Stemweder mit seinem Seat in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, beschädigte eine Straßenlaterne, bevor die Fahrt in einem Zaun endete. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem jungen Fahrer fest. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt, sodass auf der Polizeiwache Espelkamp durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Das nicht fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

